Enna, scongiurata la chiusura della discarica di Cozzo Vuturo

Scongiurata la chiusura della discarica di Enna. Ma con l'impegno che si trovino progettualità alternative che consentano la sua «sopravvivenza». Questo l’esito dell’incontro di venerdì scorso a Palermo presso il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti che ha per adesso evitato a partire da ieri la chiusura dell’impianto di Trattamento, Biologico e Meccanico di rifiuti di Cozzo Vuturo.

Il sito per cui pochi anni fa erano stati spesi 14 milioni di euro per metterlo a norma, avrebbe dovuto chiudere da ieri perché «non a norma», su alcuni aspetti tecnici ambientali. Ma per adesso invece continuerà ad essere attivo. Così tutti i comuni della provincia di Enna, ma anche diversi altri di altre province tirano un sospiro di sollievo poiché da stamattina avrebbero dovuto cercare un altro sito dove conferire con problemi logistico-organizzativi non indifferenti e pesanti aggravi di costi del servizio a carico del cittadino.

