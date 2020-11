Coronavirus, 73 ricoverati all'ospedale di Enna: deceduto un paziente

Sono 73 ad oggi i ricoverati nell’ospedale Umberto I di Enna, con Covid-19: 58 nel reparto di Malattie infettive, 10 nell’area semintensiva, cinque in Terapia intensiva, e una paziente in Ostetrici per Coronavirus.

Ieri è deceduto un 74enne anni con patologie pregresse. Programmato per oggi il trasferimento di una paziente anziana dall’ospedale Umberto I di Enna a quello di Leonforte, dove sarà ospitata nell’area riservata ai malati Covid che richiedono assistenza a bassa intensità. La donna, le cui condizioni sono definite buone, compirà 100 anni a dicembre.

© Riproduzione riservata