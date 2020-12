Enna, diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva

Si riduce a cinque il numero dei pazienti ricoverati per Covid 19 in Terapia intensiva presso l’ospedale Umberto I di Enna. I pazienti ricoverati sono 62, così distribuiti: 42 nell’Area delle Malattie Infettive dell’ospedale Umberto I di Enna, 5 a bassa intensità di cura presso l’Ospedale di Leonforte, 10 i pazienti nell’Area semintensiva e 5 in Terapia intensiva. Il numero complessivo dei dimessi è pari a 124. Le persone decedute sono 30. L'andamento dei ricoveri è costantemente monitorato dalla direzione e dall’Unità di Crisi aziendale, in riunione oggi.

Tra le misure in discussione, è stato stabilito che, in seguito alla riduzione della pressione esercitata sulle aree ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti Covid, due giovani medici, assunti di recente e impiegati nei reparti Covid dell’ospedale, presteranno servizio da domani presso il Dipartimento di Prevenzione per le attività territoriali legate all’assistenza dei cittadini positivi non ospedalizzati.

"Rafforzare gli organici delle USCA è di primaria importanza per incrementare la filiera dei tracciamenti e decongestionare ulteriormente l’Ospedale Umberto I che continua ad assicurare, in piena sicurezza, ricoveri e attività ambulatoriali per i cittadini dell’intera provincia non colpiti dal Coronavirus", è stato sottolineato durante l’incontro.

