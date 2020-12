Natale a Enna, piazza Vittorio Emanuele "si illumina"

Dare lo stesso, anche in questo non facile momento, alla città una atmosfera natalizia. Lo sta facendo l’amministrazione comunale di Enna che in questi giorni ha iniziato l’allestimento di luci natalizie della città in particolare del centro storico. Primo atto l’illuminazione artistica della piazza Vittorio Emanuele meglio conosciuta piazza San Francesco.

Ma l’assessore al Turismo e Beni culturali Francesco Colianni conferma che l’allestimento continua e si completerà entro la fine della settimana.

«Accendiamo Enna perché in un momento così delicato queste luci possano essere sinonimo di speranza per l’intera città – commenta Colianni – solitamente in questo periodo negli anni passati nella nostra città sarebbero stati organizzati e si sarebbero già svolti tantissimi eventi per il periodo natalizio. Questi ritorneranno di sicuro ma quando potremo. Nei prossimi giorni completeremo l’illuminazione di tutta la piazza Vittorio Emanuele e inoltre illumineremo gran parte delle chiese del centro storico come San Cataldo, San Giuseppe, il Sacrario dei Caduti di Santa Chiara in piazza Colajanni e il Duomo con una proiezione tematica dei dipinti più celebri di Raffaello, per onorare i suoi 500 anni dalla sua morte. Questa azione è stata condivisa con l’intera giunta, in particolare con gli assessori al Decoro urbano Giovanni Contino ed alle Manifestazioni culturali Gabriella Motta».

Quindi una città che cerca lo stesso di dare una parvenza natalizia sia per gli stessi residenti ma ancor di più per gli operatori commerciali che dovranno cercare di organizzare le loro attività in funzione degli orari previsti dalle ordinanze regionali e dai Dpcm.

