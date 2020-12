Troina, pugno duro contro l'abbandono dei rifiuti: multati 6 cittadini

Pugno duro dell’amministrazione comunale di Troina contro chi abbandona i rifiuti per strada.

Negli ultimi due mesi, sono scattati i controlli straordinari della polizia municipale con il supporto dei sistemi di videosorveglianza, appositamente acquistati dal Comune.

Sono state elevate ben 6 sanzioni, dell’importo di 600 euro ciascuna, in varie zone esterne al perimetro urbano, quali contrada Ferraro, la SP 34 Troina-Gagliano, la SS 120 Troina-Cesarò, la SS 575 che collega Troina a Catania ed altre contrade del territorio comunale. In alcuni casi, i soggetti rintracciati e sanzionati sono stati anche obbligati alla bonifica ed al ripristino dei luoghi.

"Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati ottenuti – dichiara l’assessore all’ambiente Giuseppe Schillaci - e ci teniamo a ringraziare gli agenti di polizia municipale che, con spirito di sacrificio e abnegazione, si dedicano a questo servizio. Questa problematica, pur essendo meno accentuata rispetto ad altre zone dell'Isola, rappresenta una dura battaglia sulla quale l'amministrazione comunale non arretrerà di un centimetro e non ci sarà alcuna tregua per gli incivili che abbandonano indiscriminatamente i rifiuti, arrecando un grave danno all'ambiente e alla comunità che, con grande sacrificio, ha raggiunto percentuali superiori al 75% di raccolta differenziata. Non è accettabile, inoltre, che con lo sforzo della società in house ‘Troina Ambiente’ si facciano salti mortali per tenere pulite le strade della città e poi si debba assistere a micro-discariche nelle immediate vicinanze del perimetro urbano".

Nei prossimi mesi, i controlli proseguiranno. Il Comune inoltre fa appello ai "cittadini virtuosi a collaborare nella lotta a questa triste problematica, segnalando e denunciando presso il comando dei vigili urbani la presenza di discariche abusive e, ove possibile, denunciarne anche gli autori".

© Riproduzione riservata