Enna, diminuiscono i ricoveri: via ai tamponi per chi rientra per le feste

Diminuiscono i pazienti ricoverati per Covid all'ospedale Umberto I di Enna. Negli ultimi tre giorni, la netta prevalenza del numero dei dimessi rispetto ai nuovi ricoveri: 13 dimessi a fronte di 6 nuovi ingressi. Sono i dati comunicati dall'Asp di Enna.

Ad oggi, i pazienti positivi ricoverati sono 31 nell’area delle Malattie Infettive, di cui 4 a bassa intensità di cura presso l’ospedale di Leonforte, 9 nella Semintensiva e 3 in Terapia Intensiva.

Dagli inizi di novembre, i decessi sono in totale 37 mentre il numero di dimessi è 162.

"Le nuove misure adottate per il sostegno psicologico ai cittadini in isolamento e in quarantena per il Covid sono in corso e destano approvazione e interesse nell’opinione pubblica - afferma l'Asp di Enna.

Da due giorni sono stati avviati i controlli, tramite tampone rapido, di chi arriva in uno dei Comuni che costituiscono il bacino territoriale dell’Asp di Enna, ossia i venti comuni della provincia più Capizzi.

© Riproduzione riservata