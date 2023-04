Intimidazione a Cerami: imprenditore trova una testa d'agnello sulla soglia di casa

Una testa d’agnello lasciata sulla soglia della casa di un piccolo imprenditore edile di Cerami. L’inequivocabile gesto intimidatorio è stato consumato lo scorso venerdì, che però non era un venerdì qualunque, ma Venerdì Santo, giorno della Passione del Signore e della sua morte in croce. L’inquietante episodio si è registrato a Cerami, piccolissimo comune dell’Ennese. Meno di mille abitanti in territorio nebroideo, dove la popolazione vive soprattutto del lavoro nelle campagne, fra agricoltura e allevamento.

Mentre tutta la popolazione ceramese era impegnata nella processione del Venerdì Santo, qualcuno ha lasciato la testa d’agnello scorticata davanti alla soglia di casa del piccolo imprenditore, che rientrando dopo le 22 ha fatto la macabra scoperta e subito ha denunciato il fatto ai carabinieri della stazione di Cerami, che hanno effettuato un sopralluogo la stessa sera. La vittima sembrerebbe sotto tiro, non è la prima volta che qualcuno cerca di intimidirlo.

