Enna, asilo interaziendale per i figli dei dipendenti di Asp e Kore

Il primo asilo nido inter-aziendale sorgerà ad Enna grazie ad un’intesa tra l’università Kore e l’Azienda sanitaria provinciale. L’infrastruttura sarà ospitata in un immobile lasciato da decenni incompleto e in disuso nell’area dell’ospedale Umberto I, a poca distanza dal pronto soccorso che l’Asp ha ceduto in comodato oneroso alla Kore per 29 anni. L’ateneo vi realizzerà anche la sede del corso di laurea in Infermieristica e le aule per il ciclo finale del corso di laurea in Medicina e chirurgia, quello più ricco di attività di tirocinio valutativo necessario ai futuri medici per acquisire l’abilitazione contestualmente al titolo finale di laurea.

L’asilo nido sarà riservato ai bambini sia dei dipendenti dell’ospedale che del personale e degli studenti dell’ateneo e potrà avvalersi della consulenza dei professori di scienze della formazione e di psicologia dell’università.

La valorizzazione del complesso ospedaliero dell’Umberto I è un percorso condiviso tra l’azienda e l’ateneo, animato da entrambi i vertici di gestione, tra i quali si è stabilita un’intesa operativa che si aggiunge agli accordi per la clinicizzazione di diverse specialità e unità operative sanitarie da parte della scuola di Medicina della Kore.

All’università sono stati affidati dall’Asp la ristrutturazione e il completamento dell’immobile inizialmente destinato a centro psichiatrico. L’ateneo vi realizzerà a proprie spese due edifici, un parcheggio e un’area a verde che saranno utilizzati dai corsi di studio e dall’asilo nido inter- aziendale. Al termine del periodo di comodato compensativo, tutte le strutture realizzate passeranno al patrimonio dell’azienda ospedaliera di Enna.

«Grande soddisfazione» è stata espressa dal direttore generale dell’Asp di Enna, Francesco Iudica, che «corona un periodo di produttività particolarmente significativo per l’azienda ennese».