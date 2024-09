Accompagna la mamma in carrozzina all'aeroporto e ruba la pochette a una hostess: denunciata donna di 61 anni di Piazza Armerina

Ha accompagnato la madre, in sedia a rotelle, in aeroporto, ma non ha resistito a rubare la pochette di un’addetta dello scalo catanese. Ad incastrare una donna di Piazza Armerina, di 61 anni, sono state le immagini di videosorveglianza aeroportuale costantemente monitorate dagli agenti della polizia di frontiera. Dall’analisi dei video, i poliziotti hanno ricostruito, tutte le fasi del gesto della sessantunenne, compiuto con particolare destrezza.

Dopo avere affidato la madre in carrozzina al personale dell’aeroporto per l’assistenza alle persone con ridotta mobilità, la donna, prima di dirigersi verso l’uscita, si è impossessata della pochette, appoggiata dall’operatrice nei pressi della propria postazione, appena qualche minuto prima. Solo dopo aver messo a segno il colpo, la donna ha varcato le uscite dello scalo, per ritornare all’autovettura con la quale era giunta in aeroporto, insieme alla madre.

Dopo una serie di controlli incrociati, utilizzando le banche dati in uso alle forze dell’ordine, i poliziotti sono riusciti a identificare la scaltra ladra che, una volta tornata a casa a Piazza Armerina, è stata raggiunta dai poliziotti che l’hanno invitata nei loro uffici, dove è stata denunciata in stato di libertà per il reato di furto. Solo a quel punto, la donna ha consegnato agli agenti della Polizia di Stato quanto aveva trafugato in aeroporto, a Catania. La pochette è stata restituita alla legittima proprietaria.