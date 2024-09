Sono stati demoliti dalle ditte incaricate dall’Anas quattro impalcati del sovrappasso sulla A19 per essere successivamente sostituiti con nuovi impalcati in acciaio corten. L’importo complessivo dell’investimento per i lavori di ammodernamento dello svincolo autostradale di Enna ammonta a 19 milioni e 521 mila euro. Fino a dicembre è previsto un percorso alternativo per raggiungere l’autostrada da Enna verso Catania e verso Palermo.