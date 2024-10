Con l'auto finisce contro una recinzione, morto carbonizzato a Enna

Un giovane di 24 anni, Ugo Vinci, studente di medicina, è morto dopo essere rimasto incastrato nel sedile posteriore di una macchina che ha preso fuoco nella strada di servizio dell’autodromo di Pergusa. L’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, è avvenuto in tarda serata. Il conducente dell’auto, per cause ancora da verificare , ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato, finendo contro la recinzione dell’autodromo e incendiandosi.

Due dei tre occupanti sono riusciti ad uscire dall’auto mentre il ventiquattrenne è rimasto imprigionato dentro l’auto in fiamme perdendo la vita. Gli altri due occupanti dell’auto sono rimasti feriti nel tentativo di estrarre l’amico dalla macchina e ora sono ricoverati in ospedale. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri ed il personale del 118.