Paura per un'anziana scomparsa a Enna, ritrovata 24 ore dopo nel Nisseno

Partita da Enna in auto aveva perso l’orientamento per poi ritrovarsi in provincia di Caltanissetta. Un’anziana di 77 anni è stata rintracciata ieri sera da carabinieri e vigili del fuoco che sono riusciti a individuare il luogo esatto in cui si trovava nonostante il telefono si fosse scaricato.

A contattare il 112 era stata la stessa anziana, ormai assente da casa dal giorno prima. La donna non era riuscita a fornire alcuna indicazione sulla propria posizione, finché la batteria del suo portatile si era totalmente scaricata.

A quel punto è stato avviato dalla prefettura di Caltanissetta il piano di ricerca delle persone scomparse. Alle 22.30 una pattuglia della radiomobile insieme ai vigili del fuoco hanno individuato l’auto ricercata, impantanata e nascosta dalla vegetazione in contrada «Deliella», a San Cataldo, al cui interno si trovava la donna in evidente stato confusionale.

I vigili del fuoco, dopo essersi accertati che la 77enne fosse in grado di potersi muovere autonomamente, tenuto conto della zona impervia, l’hanno fatta salire a bordo del fuori strada per accompagnarla fino all’ambulanza. Gli operatori del 118 l’hanno condotta al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia.