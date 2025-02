Paolo Scollo è il nuovo rettore dell’Università Kore di Enna

E’ il Professore Paolo Scollo, già ordinario di ginecologia nella facoltà di medicina, il nuovo rettore dell’Università Kore di Enna.

Nominato stamane dal consiglio dei garanti su proposta del presidente Cataldo Salerno, Scollo prende il posto del dimissionario Francesco Tomasello. Non si conoscono i dettagli di questa nomina, che per i non addetti ai lavori ha le caratteristiche di una scelta improvvisa visto che Tomasello era stata una nomina strategica nella prospettiva del policlinico universitario.