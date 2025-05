Truffa del finto carabiniere, arrestati due catanesi «in trasferta» in provincia di Enna

I carabinieri hanno arrestato due giovani catanesi che avrebbero truffato due anziane donne di Enna ed Aidone con il metodo del finto carabiniere. Ad Aidone, il truffatore, fingendosi maresciallo dell’Arma, aveva chiamato l'utenza fissa dell’anziana dicendo che il figlio aveva fatto un incidente in cui era stata coinvolta una donna in gravidanza ed era in arresti. Per rilasciarlo erano necessari 19 mila euro o il corrispettivo in gioielli.

Ma la donna si era insospettiva e h chiamato i carabinieri, quelli veri, che hanno arrestato in flagranza il disoccupato catanese subito dopo che si era fatto consegnare il bottino. Nello stesso giorno un altro catanese è stato arrestato a Enna per avere provato a truffare un’anziana donna con lo stesso metodo. Dopo la convalida dell’arresa, l'autorità giudiziaria ha disposto la scarcerazione dei due con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.