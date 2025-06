Un uomo di 61 anni, Calogero Giuseppe Giusto, è morto in un incidente autonomo nelle vicinanze del ponte Capodarso, in territorio di Caltanissetta. Il 61enne era alla guida di una Fiat Panda quando è uscito fuori strada finendo in un burrone. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio.

Dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta è stato inviato l’elisoccorso e un’ambulanza medicalizzata, ma per l'automobilista non c'era più nulla da fare.