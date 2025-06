Anziano ucciso a Leonforte, forse durante rapina

Giuseppe Romano, 79 anni, pensionato di Leonforte (Enna) è stato trovato morto nella sua abitazione e sarebbe stato ucciso. La vittima sarebbe stata colpita ripetutamente probabilmente con un martello. L’uomo che era separato viveva da solo. Tra le ipotesi al vaglio della polizia che indaga vi è quella che l’anziano sia stato ucciso durante un tentativo di rapina.

La vittima potrebbe aver sorpreso una o più persone che si erano introdotte in casa sua, probabilmente per compiere un furto. Ne sarebbe scaturita una colluttazione che si è conclusa con la morte del settantanovenne, trovato dagli agenti con la testa sfondata da alcuni colpi. Oppure, l’uomo potrebbe avere avuto una discussione con un altro soggetto al quale aveva aperto la porta. Non sembra, infatti, che siano state rilevati segni di effrazione all’ingresso o nelle finestre.