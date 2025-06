L'omicidio di Leonforte, disposta l'autopsia sul corpo di Giuseppe Romano

La procura di Enna ha disposto l'autopsia sul corpo di Giuseppe Romano, il settantanovenne ucciso ieri nella sua casa, in via Valenti, in pieno centro cittadino, senza vita. Gli inquirenti, indaga il commissariato di Leonforte, stanno provando a ricostruire un delitto dai contorni non chiari. Il pensionato che era vedovo, viveva da solo.

Dopo la morte della moglie i due figli si sono trasferiti nel Nord Italia. L’uomo sarebbe stato colpito con un martello trovato nei pressi del cadavere. Non ci sono segni di effrazione sulla porta.