Enna, un'automobile vola giù da un ponte della A19

Grave incidente, con 3 feriti di cui due molto gravi, poco dopo le 16, sull'autostrada A19 Palermo-Catania, con una vettura volata per oltre 10 metri da un viadotto. L’incidente si è verificato in direzione Palermo, nel tratto tra gli svincoli Dittaino e Mulinello, in territorio di Enna. Per cause in corso di accertamento, una Jaguar ed una Fiat Punto, si sono urtate e la Fiat è stata sbalzata finendo nel fondo della profonda scarpata sottostante il viadotto.

Feriti gravemente gli occupanti dell’utilitaria, un uomo ed una donna, trasportati in elisoccorso negli ospedali Umberto I di Enna e Sant'Elia di Caltanissetta. Per recuperare i feriti sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco, che hanno estratto gli occupanti, risalendo la scarpata e trasportandoli in un punto dove è stato possibile l’intervento degli elicotteri del 118. Ferito in modo non grave anche il guidatore della Jaguar trasportato all’ospedale di Enna.

Fondamentale nelle operazioni di recupero dei due feriti più gravi, è stato l’intervento di un giovane medico di nazionalità tedesca che stava transitando al momento dell’incidente e che si è prodigato nei soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’Anas e gli agenti della Polizia stradale. Gli accertamenti sulla dinamica e sulle responsabilità, sono in corso.