Archeologia, le «infradito» dei Romani nei nuovi mosaici di Piazza Armerina

Sono apparsi così ai giovani archeologi: due sandali, due infradito si direbbe oggi, soltanto che non sono di Havaianas ma vengono fuori dalla mano di un antico artigiano mosaicista del IV secolo dopo Cristo; che li ha realizzati su un pavimento, parte di un più ampio impianto musivo della sezione termale meridionale, che sta tornando alla luce alla Villa del Casale di Piazza Armerina. Scoperte anche un’iscrizione musiva e tre colonne con altrettanti capitelli.

Si è infatti conclusa con successo la quarta edizione della Summer School internazionale ArchLabs, Archaeological heritage in late antique and byzantine Sicily, diretta da Isabella Baldini, che ha portato a Piazza Armerina oltre 40 studenti e ricercatori da undici paesi, in un’esperienza formativa immersiva tra scavo archeologico, documentazione digitale e studio dei reperti., grazie alla collaborazione tra il Parco archeologico, l’Università di Bologna e il Consiglio nazionale delle ricerche.

