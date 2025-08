Enna, morto il conducente del Tir precipitato dal cavalcavia dell'A-19

È morto il conducente del Tir che è precipitato dal cavalcavia poco primo lo svincolo per Enna, direzione Palermo, dell’A19. Il mezzo è volato da un’altezza di almeno 12 metri e ha preso fuoco. Le fiamme si sono propagate nella valle raggiungendo anche la strada statale 192 che è stata chiusa al transito in direzione Calderai. Rimane chiusa l’autostrada dallo svincolo di Enna, sia in direzione di Catania che di Palermo A Enna bassa traffico è paralizzato. Sul posto sono al lavoro il corpo forestale, i vigili del fuoco e la polizia stradale.