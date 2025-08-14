Enna, gioco irregolare e scommesse illegali: inflitte sanzioni per oltre 300 mila euro

Il Comando Provinciale di Enna ha rafforzato, nei mesi estivi di giugno e luglio, il dispositivo di intervento in materia di contrasto al gioco irregolare e alle scommesse illegali elevando sanzioni amministrative per 25 mila euro e tributarie per oltre 300 mila euro.

Questo è il bilancio di una serie di controlli effettuati dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Enna e delle Tenenze di Nicosia e Piazza Armerina, con il contributo anche di funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della sede di Enna, all’esito di una complessiva attività ispettiva sviluppata nei confronti di 14 operatori del settore nella provincia.

I soggetti interessati dagli accertamenti, scrivono le fiamme gialle in una nota, sono stati individuati fra «i titolari di circoli privati, centri scommesse e sale giochi, nonché di associazioni culturali, incrociando le informazioni rese disponibili dalle numerose banche dati di cui dispone la Guardia di finanza e l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, con quelle acquisite nel corso di servizi di controllo economico del territorio o attraverso specifiche analisi di rischio».