Cocina: «L'Ancipa assicura l'acqua fino a febbraio 2026 anche in totale assenza dei piogge»

Il coordinatore della cabina regionale di regia per l’emergenza idrica in Sicilia, Salvo Cocina, rende noto che «la diga Ancipa sta assolvendo pienamente alla funzione per cui é stata realizzata, fornire acqua potabile all’Ennese, al Nisseno e ad alcuni centri del Palermitano tramite i due rami della grande condotta che trasporta l’acqua verso i territori: quello alto alimenta una decina di Comuni posti a quote elevate nell’Ennese e nel Palermitano; quello basso é interconnesso con l’acquedotto Blufi e alimenta vari comuni degli ambiti di Enna e Caltanissetta fino a giungere al

nodo di Gela (Serbatoio S.Leo) dove si interconnette con la condotta ex dissalata Gela/Aragona e alimenta anche parte dell’Agrigentino est».

«La cabina di regia - aggiunge Cocina - pone grande attenzione alla salvaguardia della risorsa idrica per garantire prioritariamente l’approvvigionamento idrico potabile di tutte le popolazioni che vengono alimentate dall’Ancipa. Nel caso improbabile di assenza di piogge per tutta la stagione l’Ancipa può assicurare acqua potabile sino a febbraio 2026. Per i Comuni dipendenti esclusivamente da questo bacino, inoltre, è stata prevista una riserva ulteriore, pari a 1,5 milioni di metricubi, che garantisce autonomia idrica per altri 300 giorni da febbraio 2026, sempre nell’ipotetico caso di siccità estrema e di mancanza di piogge in autunno e nella parte iniziale dell’inverno».