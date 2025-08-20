L'auto finita nel torrente a Leonforte per il maltempo, trovato il corpo dell'uomo disperso

Le ricerche nel torrente Crisa, nell’Ennese, si sono concluse con il ritrovamento, da parte dei Vigili del fuoco, del corpo privo di vita di Matteo Ciurca, 40 anni. In corso le operazioni di recupero. L’auto su cui si trovava nel pomeriggio di ieri era stata travolta dalla piena. Altre due persone, su un’altra auto, erano riuscite a salvarsi.

L’uomo era disperso da ieri pomeriggio dopo che il torrente Crisa, in piena, a Leonforte, ha travolto l’auto su cui si trovava. Altre due persone, su un’altra auto, sono riuscite a salvarsi. In azione oltre ai sommozzatori del nucleo anfibio dei vigili del fuoco, polizia, anche carabinieri e protezione civile.

Ciurca era nell’auto con Salvatore Rosano, che è sfuggito alla furia delle acque, e insieme stavano andando a dare da mangiare ai cani in campagna. Sull'altra auto viaggiava Luigi Muratore, un agricoltore che era andato nel suo pescheto. Anche lui si è salvato.