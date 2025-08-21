Muore travolto da un torrente a Leonforte, la Procura apre un'inchiesta

La procura di Enna ha aperto un fascicolo di inchiesta sulla morte di Matteo Ciurca, 40 anni, di Leonforte (En) che nel pomeriggio del 19 agosto è stato travolto dalla piena del torrente Crisa e ritrovato senza vita nella mattinata di ieri 20 agosto.

L’auto dell’uomo, che era con un amico, è stata travolta dalle acque del torrente, ingrossate improvvisamente a causa di una bomba d’acqua che si era abbattuta su contrada Noci.

L’amico della vittima era riuscito a salire sul tettuccio dell’auto, come anche il conducente di una seconda auto trascinata dalla piena, mentre Ciurca era stato travolto e trascinato via. Il suo corpo è stato individuato e recuperato dai vigili del fuoco a circa 2 chilometri di distanza.

Le due auto stavano percorrendo una strada di campagna che costeggia il torrente il cui letto è quasi interamente coltivato. Il torrente, infatti è quasi sempre in secca ma la presenza di colture, sterpaglie ed arbusti potrebbe avere ostacolato il deflusso regolare determinando la formazione di un’onda di piena tanto impetuosa da trascinare le auto e non dare scampo al quarantenne.