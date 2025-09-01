Partorisce il giorno dell'esame per diventare insegnante di sostegno, i professori vanno in ospedale

Doveva sostenere la prova concorsuale per l’accesso al corso di specializzazione per insegnanti di sostegno lo stesso giorno in cui era previsto il suo parto e per questo tre docenti dell’università della Kore, componenti una sottocommissione, si sono spostati nell’ospedale San Marco di Catania. E così lo stesso giorno, Laura, 33 anni, ha sostenuto l’esame e poi ha partorito.

«Ho la pelle d’oca nel vedervi qui oggi - ha commentato il dottor Nino Rapisarda, primario di Ginecologia dell’ospedale San Marco di Catania - per aiutare questa ragazza che ha avuto un parto difficile. Un conto è parlare di parità di genere con facili slogan, un altro realizzarla. Grazie alla Kore, al suo rettore e al dipartimento di Scienze della formazione».

I professori del dipartimento di Studi classici, Linguistici e della Formazione, diretto da Marinella Muscarà, si erano recati in ospedale a Catania per permettere alla candidata di sostenere la prova concorsuale per l’accesso al corso di specializzazione per insegnanti di sostegno. Laura, 33 anni, aveva avvisato l’ateneo di non poter raggiungere la sede d’esame a Enna a causa della maternità imminente e del parto che è poi effettivamente avvenuto il giorno dell’esame.