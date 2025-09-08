Asp di Enna, trasloco degli uffici amministrativi per lavori

Solo per le urgenze indifferibili relative a esenzioni ticket per patologie e prescrizioni di ossigeno liquido, sarà garantito, in emergenza, il servizio al secondo piano del distretto in viale Diaz n.49. L’intervento, che rappresenta un importante investimento per il miglioramento dei servizi sanitari territoriali, prevede la completa riorganizzazione degli spazi per renderli più funzionali ed efficienti. I lavori includeranno l’adeguamento tecnologico degli uffici, il miglioramento dell’accessibilità, l'ottimizzazione dei flussi di accesso e la modernizzazione degli impianti e degli arredi per garantire maggiore comfort agli utenti, migliori condizioni di lavoro per il personale sanitario nonché l’ottimizzazione dei servizi offerti.

«Comprendiamo che questo momentaneo disagio possa creare inconvenienti ai cittadini, ma si tratta di un investimento fondamentale per il futuro dei nostri servizi - spiega Concetta Palazzo, dirigente del distretto sanitario di Enna - gli interventi di ammodernamento ci permetteranno di offrire prestazioni più efficienti in ambienti rinnovati, confortevoli e tecnologicamente avanzati, garantendo ai cittadini una struttura adeguata».

La direzione distrettuale conferma che tutti i servizi saranno ripristinati a regime, con tutta l’urgenza che il caso richiede, al più tardi entro venerdì 12, non appena ultimate le operazioni di trasloco. L’obiettivo finale invece è quello di inaugurare, spazi nuovi e definitivi, più efficienti e confortevoli, per concretizzare quel processo di umanizzazione dei servizi sanitari che è già in itinere presso l’Azienda Sanitaria Ennese.

Il direttore generale Mario Zappia dice: «I locali del distretto sanitario di Enna erano rimasti fin troppo tempo senza adeguati interventi di manutenzione e ammodernamento, era necessario, e doveroso verso la cittadinanza, renderli più idonei e accoglienti. Il piccolo sacrificio che chiediamo agli utenti sarà ripagato da una struttura finalmente rinnovata».