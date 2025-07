Piazza Armerina, inaugurata mostra di Aceves. Lo scultore: "Realizzerò un'opera in marmo che regalerò al territorio"

“Sono grato a questi luoghi che hanno accolto le mie opere, e voglio donare un'opera permanente alla città di Piazza Armerina. Sarà una testa fatta in marmo, grande, di quattro metri, che rappresenterà il figliol prodigo del cavallo che è andato in America e che ora ritorna alla sua origine. Realizzerò la scultura entro la fine della mostra e la presenteremo il giorno della sua chiusura”.

Queste le parole dell’artista messicano Gustavo Aceves, presente all’inaugurazione della mostra Equus Inter Lumina, dedicata alle sue statue equestri, a Villa Romana del Casale a Piazza Armerina. Poi ha spiegato cosa l’ha spinto a realizzare questa esposizione diffusa: “Quando ho saputo dell'esistenza di questo posto, ho fortemente desiderato creare un dialogo tra la mia opera e questo spazio architettonico. Il fatto, poi, che il cavallo sia così importante nella cultura italiana, in special modo in Sicilia, mi ha provocato l'idea di far rientrare il mio cavallo a casa sua perché l'origine dell'estetica di questi cavalli è totalmente italiana”.