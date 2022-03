Fabio Montesano è il nuovo reggente di Sicindustria Enna. Classe ’66, Montesano è l’amministratore delegato del Consorzio Fidimed, cooperativa di garanzia fidi attiva da quasi 40 anni e, dal 2010, intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia. “Ringrazio il presidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno, e tutto il consiglio di presidenza per aver pensato a me – afferma Montesano – e accetto l’incarico con gioia perché la riapertura della sede di Sicindustria ad Enna rappresenta uno strumento indispensabile per aiutare lo sviluppo dell’entroterra della nostra isola. Sono emozionato, lusingato e, al tempo stesso, fortemente determinato a fare bene, con la consapevolezza che occorre fare squadra con tutte le organizzazioni datoriali, con i sindacati, con le Istituzioni e con la nostra importante Università”.

“Essere presenti attivamente in un territorio importante come quello di Enna – commenta Bongiorno – è fondamentale per supportare le imprese in modo concreto e diretto. La presenza di Fabio Montesano sarà per Sicindustria un presidio di qualità. Desidero pertanto ringraziarlo per aver accolto con entusiasmo il nostro invito e sono certo che farà un ottimo lavoro”.

