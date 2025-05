Enna, chiuso il seminario sulla distribuzione di prodotti alimentari e bevande destinati agli hotel

Si è concluso oggi, all’Istituto professionale statale Federico II di Enna, il ciclo di seminari, a cui hanno partecipato circa 250 alunni, organizzati dal Consorzio della Carota Novella di Ispica IGP e indirizzati agli operatori del settore del canale Ho.Re.Ca. “I seminari - afferma Massimo Pavan, presidente del Consorzio di Tutela IGP - hanno fatto registrare numeri straordinari, risultato di un’offerta formativa pianificata, portata avanti con impegno da professionisti altamente qualificati. Abbiamo voluto investire nelle nuove generazioni che saranno i futuri ambasciatori dell’arte culinaria che valorizza i prodotti della nostra terra, in particolare, la Carota novella di Ispica IGP, sempre più apprezzata dai consumatori. Grazie a una visione globale - aggiunge Pavan - che mette in luce il potenziale del comparto ortofrutticolo dell’Isola, investe nella qualità e crede fermamente nell’agricoltura come volano di sviluppo. Oggi è la Giornata mondiale delle api volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza degli impollinatori e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile. Ed è proprio lo sviluppo sostenibile - conclude Pavan - la base del nostro modo di fare impresa nel comparto ortofrutticolo”.“Eventi come questo - sottolinea Rosaria Di Prima dirigente scolastica dell’Istituto Professionale Statale “Federico II” - rappresentano non solo un’occasione formativa ma assumono un alto valore educativo e culturale. Offrono ai nostri studenti e alle nostre studentesse la possibilità di uscire dall’aula per incontrare concretamente il mondo del lavoro, conoscere da vicino le filiere produttive e comprendere il valore del patrimonio agroalimentare siciliano. Questa iniziativa rappresenta pienamente la missione della nostra scuola, essere non solo luogo di trasmissione del sapere ma anche ambiente dinamico di crescita, orientamento e connessione con il tessuto economico e produttivo del territorio. Investire nel dialogo tra scuole e molto produttivo - conclude Di Prima - significa costruire insieme un futuro sostenibile radicato nelle eccellenze locali, come nel caso specifico con il Consorzio di tutela della carota novella di Ispica IGP ma capace anche di aprirsi a nuove sfide globali”.