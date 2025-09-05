Stop all'erogazione idrica in alcuni Comuni tra Enna, Caltanissetta e Agrigento

Niente acqua da mercoledì 10 settembre in diversi Comuni delle province di Enna, Caltanissetta e Agrigento per i lavori sull’acquedotto Ancipa basso. La sospensione, che scatterà alle 5 del mattino, riguarderà Aidone, Agira, Barrafranca, Calascibetta, Gagliano Castelferrato, Enna, Piazza Armerina, Valguarnera Caropepe, Caltanissetta, San Cataldo, Mazzarino e Licata. Coinvolti anche i Consorzi di Bonifica di Enna e Caltanissetta e l’Asi di Enna.

L’intervento prevede il collegamento di un nuovo tratto di condotta in acciaio lungo 220 metri in contrada Valle degli Ulivi, a Troina, oltre ad alcune riparazioni per migliorare l’infrastruttura e il servizio idrico. Il ripristino delle forniture è previsto a partire dalle 3 di venerdì 12 settembre e avverrà in modo progressivo.