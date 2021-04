Enna, il coordinatore provinciale di Forza Italia giovani Nino Ginardi nel Consiglio nazionale giovani 

Nino Ginardi, coordinatore di Forza Italia giovani della provincia di Enna entra nella commissione Sport, cultura, legalità e salute del Consiglio nazionale giovani, organo consultivo della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito per favorire l’interlocuzione con le Istituzioni sulle politiche giovanili. Ginardi, 33 anni, è laureato in Giurisprudenza e abilitato all’avvocatura.

"Il Cng è un’importante finestra a cui mi affaccerò dalla Sicilia in rappresentanza di Forza Italia giovani - ha detto Ginardi -. Questa è un’occasione incredibile e voglio considerarmi uno strumento per chi vuole provare a darsi un’opportunità e proporsi come costruttore del futuro, piuttosto che passivo spettatore".

Un plauso arriva da Andrea Mineo, coordinatore regionale di Forza Italia giovani e consigliere comunale a Palermo: "Nino Ginardi, a cui mi legano stima e amicizia, si é avvicinato all’arte del buon governo in giovanissima età – ha detto – Ginardi è stato presidente dell’assemblea degli studenti del liceo classico della sua città, assessore ai lavori pubblici del Comune di Nissoria a soli 23 anni e vicesindaco del Comune di Leonforte con delega al bilancio ad appena 31; responsabile “Trasparenza e Legalità” nel comitato amministratori della Regione siciliana e membro del coordinamento regionale di Anci Giovani Sicilia".

L'Assemblea generale ha eletto Ginardi con 20 voti a favore e un astenuto. Il consiglio nazionale, a cui aderiscono, fra le tante organizzazioni, i maggiori sindacati e la Figc, esprime pareri e formula proposte su atti normativi di iniziativa del Governo e collabora con le pubbliche amministrazioni per l'elaborazione di studi e rapporti sulla condizione giovanile.

A complimentarsi con il neo eletto è il coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Micciché: "Un augurio di buon lavoro a Nino Ginardi per l’attività che dovrà svolgere. È un risultato importante che dimostra la credibilità e la passione politica dei giovani azzurri anche fuori dalla Sicilia”.

