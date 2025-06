"Consorzi di Bonifica, mai più lavoratori senza stipendi. Serve una riforma vera", a Pergusa l'esecutivo Filbi Uila

“Mai più lavoratori dei Consorzi di bonifica siciliana senza stipendi per i debiti degli enti regionali. Mai più casi come quelli scoppiati a Enna, appena un anno fa, e più recentemente a Ragusa e Agrigento! Anche per questo serve una riforma del settore, purché sia una riforma vera”.

Con un appello-denuncia alla Regione la segretaria generale della Filbi-Uila, Francesca Torregrossa, ha chiuso stamattina a Pergusa l’Esecutivo dell’organizzazione sindacale isolana, guidata da Enzo Savarino. Presente il segretario della Uila Sicilia, Nino Marino. Proprio quando all’Ars entra nella fase decisiva la discussione del disegno di legge che riorganizza i Consorzi di Bonifica, Francesca Torregrossa ha rivendicato “risorse certe per assicurare servizi efficienti al mondo agricolo e garanzie occupazionali in modo da chiudere una lunga stagione segnata per troppi dipendenti dalla precarietà cronica”. L'esponente sindacale ha anche sottolineato la "scelta simbolica" di Pergusa, in riva al lago, per la riunione di oggi: "Qui, dove più drammatica è stata l'emergenza siccità la scorsa estate, si capisce bene quale e quanto sia il rilievo strategico della Bonifica in un territorio dove il rischio di desertificazione è sempre più alto e concret