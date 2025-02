L'Irccs Oasi ottiene il riconoscimento «Iso 9001» per la terapia con botulino in età pediatrica

L’Irccs Oasi di Troina, in provincia di Enna, che da anni fa parte della Rete italiana tossina botulinica (Ritb), ha ottenuto, primo centro in Sicilia, il riconoscimento di qualità Iso 9001 per il suo percorso clinico-terapeutico, grazie alla sua ultra ventennale esperienza acquisita nel trattamento della spasticità con tossina botulinica.

Dal 2001, l’Istituto rappresenta un punto di riferimento per la somministrazione di tossina botulinica in età pediatrica, grazie all’attivazione di un servizio di day hospital dedicato e alla creazione di un’équipe interdisciplinare.

«Questa certificazione - afferma il direttore generale dell’Irccs Oasi, Arturo Caranna - è un riconoscimento della professionalità, della qualità del lavoro svolto dalle nostre équipe e della validità dei nostri percorsi terapeutici differenziati. Ringrazio i numerosi professionisti coinvolti. Il riconoscimento è il risultato di oltre vent'anni di impegno e dedizione da parte di tutto il nostro personale che, con competenza e umanità, ha lavorato e continua a lavorare per rispondere alle esigenze dei pazienti».