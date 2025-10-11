Asp di Enna, stabilizzati sette dirigenti biologi

Sette dirigenti biologi dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna potranno finalmente contare su un futuro più stabile. L’Asp ha ufficializzato la loro stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato, dando seguito all’avviso pubblico emanato lo scorso 19 giugno. Un provvedimento che, come si legge nella nota aziendale, rispetta pienamente le normative vigenti e rappresenta un traguardo significativo sia per i professionisti coinvolti sia per l’azienda sanitaria, impegnata in un percorso di razionalizzazione delle risorse umane e di contenimento dei costi.

I nuovi contratti saranno firmati non appena gli uffici completeranno la verifica della documentazione presentata dai candidati. L’operazione consentirà all’Azienda sanitaria di ridurre il ricorso agli incarichi a tempo determinato, con un risparmio economico e una maggiore stabilità organizzativa.

«La stabilizzazione dei dirigenti biologi rappresenta un risultato concreto del nostro impegno verso la valorizzazione delle risorse umane – ha dichiarato la direttrice amministrativa, Maria Sigona –. Questa operazione ci permetterà di garantire maggiore continuità nei servizi e una gestione più efficiente delle attività sanitarie sul territorio. Continueremo su questa strada, puntando sulla stabilità occupazionale come elemento strategico per il rafforzamento della nostra Azienda».