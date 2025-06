Enna celebra la "Giornata mondiale del rifugiato" tra accoglienza, inclusione e cultura

In occasione della prima “Giornata dell’accoglienza” e della "Giornata mondiale del rifugiato", domani, giovedì 19 giugno, alle 17 il teatro Neglia di Enna ospiterà “Ponti sull’Oceano”, un evento gratuito e aperto a tutta la cittadinanza che unisce spettacolo, emozione e riflessione per raccontare l’incontro tra le culture attraverso linguaggi universali come la musica, la danza e le immagini.

L’iniziativa, patrocinata dal comune di Enna e finanziata nell’ambito del PNRR – Missione 5, Componente 3, Investimento 1, Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità”, e inserita nell’azione di progetto 4 “, é organizzata da ALS MCL Sicilia e Agenzia Giovani per i Giovani.

Il cuore pulsante dell’evento sarà il concerto del Doudou Group, che proporrà un repertorio di musiche originali africane dal Senegal alla Costa d’Avorio. A salire sul palco saranno Doudou Diouf, Desire, Latina, Caterina Sacco e Federico Capraro, musicisti uniti dal desiderio di costruire ponti sonori che superano ogni frontiera geografica e culturale.