Serie A Silver, Haenna e Mascalucia si affronteranno nella finale dei play-out per evitare la retrocessione

Semifinale dei play-out amare per le due squadre siciliane in Serie A Silver di pallamano maschile. Sia Haenna che Mascalucia, infatti, perdono anche gara 2 dei rispettivi scontri con Verdeazzurro Sassari e Genea Lanzara e si affronteranno, a partire dal 17 maggio, nella finale che metterà in palio l’unico posto per la sopravvivenza nella seconda serie nazionale della prossima stagione.

L’Haenna, dopo il pareggio interno nel match di andata per 32-32, perde di misura 24-23 a Sassari. Un gol del capitano Cherosu a 18 secondi dalla fine regala la salvezza alla compagine sarda che si conferma bestia nera delle formazioni siciliane. Proprio la Verdeazzurro, infatti, lo scorso anno condannò il Cus Palermo alla retrocessione anche se in quel caso ci volle la bella e i play-out si svolsero soltanto in un turno.

Non bastano agli isolani le otto reti di Florio in un match che si è giocato sempre punto a punto con due sole eccezioni: al 5’ 3-1 per gli ennesi, al 26’ del primo tempo 11-9 per i padroni di casa.