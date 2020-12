“Crescere in Digitale II - edizione online” arriva a Palermo ed Enna

Torna nella Camera di Commercio Palermo-Enna “Crescere in Digitale”, con una versione tutta in modalità online, anche dei laboratori del progetto di Anpal e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali realizzato in partnership con Unioncamere e Google a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani" per diffondere le competenze digitali tra i giovani e avvicinare al web le imprese italiane.

Il progetto, lanciato a settembre 2015 con l’avvio della piattaforma www.crescereindigitale.it - “Crescere in digitale” e arrivato alla sua seconda edizione, si rivolge ai giovani iscritti al programma “Garanzia Giovani” offrendo loro un percorso di formazione articolato in oltre 50 ore di training online, laboratori sul territorio e 5.000 tirocini nelle imprese italiane. “Fondamentale resta il matching tra domanda e offerta, l’incontro tra questi giovani e le imprese”, dice il segretario generale Guido Barcellona. “Il placement di queste giovani risorse digitali – sottolinea il presidente Alessandro Albanese - resta uno degli obiettivi primari, tra gli altri, che la Camera di Commercio persegue da tempo per la transizione digitale delle imprese che sono le nostre vere titolari”.

Oggi la Camera di Commercio di Palermo Enna ha ospitato il Laboratorio formativo di “Crescere in Digitale”, che si è tenuto in modalità interamente online a cui hanno partecipato 100 giovani della provincia di Palermo selezionati tra coloro che hanno completato la prima fase del percorso formativo on line e superato con successo il test. I Laboratori rappresentano la prima occasione di contatto tra i giovani e le imprese del territorio che si sono iscritte a “Crescere in Digitale” per offrire tirocini formativi rimborsati da Garanzia Giovani. Dopo il laboratorio online verrà data la possibilità ai ragazzi di sostenere i colloqui sempre in modalità live streaming per conoscere le aziende e accedere ad uno dei tirocini offerti dalle imprese del territorio. Molte altre opportunità sono a disposizione dei giovani di Palermo ed Enna vista la ricca offerta di tirocini su base provinciale. Con oggi sono 13 i laboratori ospitati dalla Camera di Commercio di Palermo Enna con più di 600 ragazzi presenti, di cui 100 convocati nel laboratorio di oggi.

“Grazie al progetto “Crescere in digitale”, nei laboratori precedenti sono stati attivati più di 300 tirocini – aggiunge il presidente Albanese - siamo certi che, con quello di oggi, tanti altri ragazzi avranno la possibilità di accedere al mondo del lavoro. Investire nelle competenze digitali è sicuramente la chiave per rimanere al passo con i cambiamenti che il mercato impone, ai giovani che si apprestano ad intraprendere questa nuova esperienza va il nostro più sentito in bocca al lupo”.

© Riproduzione riservata