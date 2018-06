Comitato in difesa del lago di Pergusa scrive alla Regione: "Trasferire l'autodromo"

«I lavori di manutenzione straordinaria che la Pirelli sta effettuando sul circuito di Pergusa, dopo l’accordo con l’Ente autodromo che prevede l'utilizzo della pista da parte dell’azienda produttrice di pneumatici per 150 giorni l’anno, si stanno compiendo senza rispettare le regole dettate dall’unione Europea sulla valutazione di incidenza».

Lo afferma il Comitato spontaneo «Io sono il Lago di Pergusa», che ha lanciato una petizione in difesa del lago, chiedendo alla Regione Siciliana la dismissione dell’autodromo e un progetto per la riqualificazione delle aree oggi occupate dall’impianto motoristico, al Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare, che il Lago sia dichiarato di interesse nazionale e sia istituito un Parco Nazionale e all’Unione Europea che si adoperi affinché non venga ulteriormente acuito e perpetrato l’impatto, già gravissimo, dell’impianto motoristico e del sistema fognante dell’area pergusina.

«Siamo fermamente convinti che la dismissione e, se necessario, il trasferimento dell’autodromo ed il ripristino ambientale del bacino del lago di Pergusa, avranno enormi vantaggi economici per la regione centrale siciliana - scrivono nella petizione gli aderenti al Comitato - Considerando la posizione strategica del lago, la bellezza del paesaggio circostante, ed il suo incommensurabile patrimonio naturale e culturale, crediamo che il lago Pergusa abbia il potenziale per diventare una grande attrazione turistica internazionale che potrebbe offrire molti posti di lavoro e reddito significativo per l’area locale».

Secondo il comitato gli impatti nascenti dai lavori sono in netto contrasto con l’accertata presenza di specie prioritarie e l’importanza ornitologica per nidificazioni e migrazioni.

