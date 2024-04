È morto Antonio Alvano, ex sindaco di Enna: proclamato il lutto cittadino

Si è spento dopo una lunga malattia Antonio Alvano, ex sindaco di Enna. Aveva 85 anni. Ingegnere e responsabile di uno studio tecnico, era stato eletto primo cittadino alle comunali del 1994. Ricandidato per un secondo mandato, è stato rieletto nel 1998 e ha poi ricoperto le cariche di assessore e vicepresidente della Provincia di Enna dal 2010 al 2013.

Il mondo della politica lo ricorda come un uomo risoluto, molto legato al proprio territorio. In queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio condivisi sui social per la sua morte: «Alvano ha fatto e farà sempre parte della storia di Enna, a cui dato tanto - si legge -. I suoi valori, il suo modo di vivere sempre rivolto agli altri, resteranno impressi nei nostri cuori e nel nostro modo di amare questa città».

E ancora: «Antonio Alvano resterà un grande punto di riferimento per tutti gli ennesi. Un uomo legato alla propria famiglia, alla sua professione, alle attività sociali. Le sue erano grandi doti umane e professionali». Il sindaco Maurizio Dipietro ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, 26 aprile. Nel pomeriggio saranno infatti celebrati i funerali, che si terranno al Duomo di Enna alle 16.