Agricoltura in crisi, il presidente Musumeci incontra gli allevatori a Enna

Sono arrivati da tutta l'isola gli agricoltori che ieri hanno incontrato il presidente Musumeci nel salone dell'università Kore di Enna.

Il presidente ha voluto incontrare gli allevatori siciliani per "approfondire la conoscenza dei problemi della categoria e individuare le possibili soluzioni", a seguito della mancata erogazione dei fondi europei del Psr Sicilia 2014-2020. Musumeci ha promesso che entro un mese ci sarà un altro incontro per verificare i progressi fatti per risolvere il problema.

Alla riunione hanno partecipato anche l’assessore regionale all’Agricoltura Edy Bandiera e il dirigente generale del dipartimento Carmelo Frittitta.

L'articolo completo nell'edizione di Enna del Giornale di Sicilia.

