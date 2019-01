Definita la pianta organica del Comune di Enna, ci sono 46 posti da coprire

Con la rideterminazione della pianta organica del Comune emerge che i posti vacanti sono 46, ma ancora per poco perché martedì ci saranno le assunzioni. Mancano tecnici, vigili urbani, contabili e amministrativi, ma anche due assistenti sociali e un dirigente.

I posti coperti, al primo gennaio scorso, sono 221, per una spesa teorica totale di 5.710.103,35 euro. La delibera, come spiega l’assessore Ilaria Marazzotta, è propedeutica alla stabilizzazione dei precari la cui spesa prevista, per 46 stabilizzazioni, è di poco più di un milione di euro.

I 46 posti scoperti, per i quali è stata quantificata una spesa di circa 1,1 milioni di euro, sono relativi a diversi profili. Mancano soprattutto vigili urbani per i quali la carenza è di 13 unità, ma anche responsabili amministrativi in numero di 12 e quindi 7 responsabili direttivi tecnici, 5 responsabili direttivi contabili, 3 responsabili direttivi informatici, 2 assistenti sociali, 1 dirigente, 1 addetto ai servizi, un esperto vigile urbano e un esperto contabile ragioniere.

