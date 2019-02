Strade nell'Ennese, la denuncia della Cgil: "Su 120 sono 70 quelle chiuse"

Degrado delle strade provinciali e crisi del settore delle costruzioni. È la doppia denuncia della Fillea Cgil.

"I lavoratori edili sono disperati - sono le parole del segretario provinciale Alfredo Schilirò - perché non riescono a trovare lavoro e perché non riescono ad accumulare la contribuzione necessaria per andare in pensione, visto che la legge Fornero ha spostato l'età pensionabile e visto che la quota 100 non darà alcun beneficio a questa categoria di lavoratori".

Ed ecco il punto sulla situazione della viabilità che in provincia è problematica: "Non esistono più strade, ma quel che resta sono solo delle “mulattiere sgangherate” - continua il segretario Schilirò -: la strada che collega Nicosia con Villadoro, Calascibetta ed Enna è chiusa da diversi anni ormai, mentre la strada che collega Centuripe con Regalbuto è un campo di battaglia".

