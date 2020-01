Enna calcio, pareggio con il Paternò

Un punto sul campo della capolista che, paradossalmente, lascia l'amaro in bocca all'Enna. I gialloverdi, infatti, fino a pochi minuti dalla fine della partita di Paternò, contro la capolista imbattuta del girone di Eccellenza, conducevano per uno a zero grazie alla rete messa a segno da Caputa.

Poi, però, è arrivato il pareggio dei rossoblù che, se da un lato lascia l'Enna sempre in piena zona play-off, dall'altro consegna alla squadra di Totò Brucculeri la certezza di potersela giocare alla pari con tutte le rivali. L'Enna ha ben giocato al «Borsellino» di Paternò.

Ha tirato fuori una prestazione che fa ben sperare la società la quale, in questo progetto ha scommesso tanto, al pari dell'allenatore Brucculeri, sempre convintissimo di poter condurre l'Enna in salvo in questo difficile campionato di Eccellenza.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE