Sette positivi al Covid nell'Enna calcio, rinviata la partita con la Mazarese

Nuovo rinvio per una gara dell'Enna Calcio, squadra che milita nel campionato di Eccellenza. Dall'esito dei tamponi è stata accertato il contagio di cinque calciatori e due membri dello staff tecnico. Tre i giocatori in quarantena. Il club gialloverde, quindi, non potrà disputare la gara in programma domani (domenica 5 dicembre) contro la Mazarese (ore 14.30), rinviata a data da destinarsi.

"Prosegue il momento di difficoltà dovuto a tanti fattori - spiega il presidente dell'Enna, Luigi Stompo -, il Covid e il clima avverso: tutto questo non va bene alla squadra, non si può programmare il lavoro. Siamo in balia degli eventi, speriamo che tutto vada bene e che la situazione possa normalizzarsi prima possibile".

L'Enna è settimo in classifica con sedici punti e quattro partite da recuperare. In bilico anche la gara in calendario la prossima settimana (sabato 12 dicembre) in trasferta contro la Parmoval.

