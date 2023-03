Aggredirono l'arbitro Bartolotta, Daspo di un anno e mezzo a due calciatori del Villarosa

Dopo l’aggressione all’arbitro palermitano di calcio David Bartolotta sul campo del Villarosa al 97° della partita, lo scorso 4 marzo, oggi arriva il Daspo, deciso dal questore di Enna, Corrado Basile, per due giocatori che nel corso della partita Villarosa - Falconara, finita con un pareggio, 1 a 1, avrebbero aggredito l’arbitro colpendolo, dopo averlo bloccato e spintonato fino a farlo cadere a terra, con calci e pugni. I due giocatori del Villarosa non potranno accedere a impianti sportivi per assistere a eventi di qualisasi livello rispettivamente per un anno e sei mesi e per un anno un anno. Il provvedimento adottato dal questore di Enna va a sommarsi alla pesante squalifica decisa dal giudice sportivo per 5 giocatori, l’allenatore e dirigenti della squadra ennese.

