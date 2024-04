Enna e Nissa in festa, conquistata la promozione in Serie D

Due città in festa. Due tifoserie strafelici. Enna e Nissa hanno conquistato la Serie D. I biancoscudati tornano in quarta serie dopo undici anni. La squadra allenata da Terranova è matematicamente promossa dopo aver battuto 1-0 il Supergiovane Castelbuono. Dopo la fine della partita a Caltanissetta è esplosa la festa, con caroselli di auto, cori e striscioni.

L'altro verdetto sorride all'Enna che dopo aver vinto 1-0, contro l’Acquadolcese sul campo di Brolo, è in serie D. Tripudio e festa dopo il fischio della fine della partita per i tifosi gialloverdi che hanno riempito lo stadio di Brolo. La promozione in D arriva per l’Enna dopo 34 anni e un soffertissimo spareggio perso a Siracusa lo scorso anno. A segnare il gol della vittoria Alessandro Randis. E mentre si attende il pullman che riporta a casa i giocatori ed i tifosi, Enna si prepara alla festa con caroselli di macchine e gente in strada. Alle 21 è prevista una festa in piazza Europa per accogliere i giocatori e festeggiare la vittoria.