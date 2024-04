Calcio, la squadra dell’Enna ricevuta dal prefetto dopo la promozione in Serie D - VIDEO

La squadra dell’Enna Calcio - con il presidente Luigi Stompo e l’amministratore delegato della società Fabio Montesano, insieme all’allenatore - è stata accolta dal prefetto Maria Carolina Ippolito, che ha reso omaggio ai protagonisti di questo successo sportivo che ha portato la formazione in serie D. L’Enna Calcio è la prima società dilettantistica con azionariato popolare.

«Avete suscitato in città una grandissima emozione, per questo mi fa piacere conoscervi e farvi personalmente i complimenti», ha detto il prefetto. All’incontro c’erano anche il questore di Enna Salvatore Fazzino, il comandante della Guardia di finanza Fulvio Marabotto, e una delegazione dell’amministrazione comunale.

Montesano ha ripercorso le tappe di questa cavalcata iniziata nel 2016, quando non c’era un impianto in cui giocare. Ha sottolineato uno dei segreti del successo: l’azionariato popolare, il primo in Italia tra i dilettanti.

«È motivo di orgoglio essere qui, in prefettura, a rappresentare - ha detto Montesano - la nostra città, almeno per quanto concerne l’aspetto sportivo, su cui abbiamo investito tanto per dare una mano a Enna. La nostra esperienza nasce nel 2016 quando la città stava vivendo un momento difficile. Ci siamo inventati una società. Eravamo in Prima Categoria, non sapevamo dove giocare fino a quando abbiamo avuto la concessione decennale dello stadio Gaeta».