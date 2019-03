Doping, scoperto un traffico internazionale: inchiesta partita da Enna, 12 misure cautelari

È stato scoperto un traffico internazionale di sostanze dopanti anabolizzanti e stupefacenti, tutte sostanze altamente pericolose e rivendute nel mondo sportivo.

I carabinieri del comando per la tutela della salute di Roma, coadiuvati da oltre 200 militari della provincia di Enna e in tutto il territorio nazionale hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa su richiesta della Procura della Repubblica di Enna, per 12 persone. Sono state effettuate cinquanta perquisizioni in tutta Italia.

I dettagli dell'operazione, di rilevanza nazionale, saranno comunicati nel corso della conferenza stampa che si terrà oggi alle ore 11 all'Auditorium "Falcone e Borsellino" del Palazzo di Giustizia di Enna.

