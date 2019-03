Dal primo aprile parte il car sharing anche ad Enna: saranno 12 le zone parcheggio

Dal primo aprile in città sarà possibile muoversi utilizzando il car sharing, una nuova possibilità di mobilità soprattutto per chi non ha una propria auto. Ieri mattina, alla presenza dei sindaci di Palermo, Leoluca Orlando, e di Enna, Maurizio Dipietro, dell'amministratore unico dell'Amat, Michele Cimino, è stata firmata la convezione che attiva il servizio di car sharing gestito dall'Amat Palermo spa ed è stato presentato il dettaglio della nuova mobilità ennese.

L'azienda palermitana si è assicurata il servizio di mobilità sostenibile, dopo essersi aggiudica la manifestazione di interesse per l'attivazione del servizio ad Enna che arriva in città dopo essere già una realtà consolidata a Palermo, Trapani, Monreale, Alcamo e Castellammare del Golfo, ma anche negli aeroporti di Palermo Falcone e Borsellino e di Trapani Birgi.

Le zone parcheggio riservate al car sharing ad Enna saranno in totale dodici. Sei saranno a Enna alta nelle piazze Coppola, Vittorio Emanuele, Giovanni XXIII e nelle vie IV Novembre, Diaz - palazzo di Giustizia e Castello di Lombardia. Cinque a Enna bassa in piazza Bellini, nelle vie Unità d'Italia, Unikore - Ingrà - Rettorato, Unikore - delle Olimpiadi, Perugia - viale dei Miti.

