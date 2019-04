Corretta alimentazione, gli studenti di Enna pubblicano un libro con le ricette

Non è solo "Ricette della nostra Terra", il libro con le ricette selezionate dai genitori dei ragazzi e dagli insegnati che qualifica il progetto che per 3 anni è stato portato avanti all'Istituto comprensivo "Neglia - Savarese" dall'Asp di Enna attraverso un percorso di sana alimentazione condotto dall'equipe dell'Asp di Enna che segue il Fed, il progetto regionale che si occupa di formazione, educazione e dieta mediterranea.

Infatti il percorso che ha coinvolto insegnanti e alunni della scuola ennese ha fornito una serie di indicazioni per una alimentazione corretta e basata sulla qualità di ciò che si mangia come premessa concreta per mantenersi in buona salute.

La manifestazione finale del progetto si è tenuta il 28 marzo con la consegna del libro di ricette che ha segnato la fine del percorso di sana alimentazione che si era avviato nel 2016 e che ha avuto come protagonisti gli operatori sanitari dell'Asp di Enna, diretta dal commissario straordinario Francesco Iudica.

Nel corso dell'evento conclusivo, presieduto dalla dirigente scolastica Marinella Adamo, gli alunni delle IV e V classi della scuola primaria "Neglia - Savarese" hanno presentato il volume, creato con una selezione di ricette, scelte dai genitori e dagli insegnanti ed edito dal Fed dell'Asp di Enna. Ad aver il libro sono state le famiglie tramite i bambini che hanno partecipato al percorso.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE